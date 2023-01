Giustizia: Calenda, con Nordio grande sintonia, sia umana sia di progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Con Nordio abbiamo una grande sintonia sia con la persona (è un churchilliano come me e quando ci incontriamo parliamo sempre di storia), sia di progetti". Lo ha detto il leader del terzo polo, Carlo Calenda, a margine della presentazione del libro "Non dobbiamo salvare il mondo" di Francesco Vecchi edito da Piemme, rispondendo a chi gli ha fatto notare che oggi hanno votato con la maggioranza sul tema della giustizia, chiedendogli poi se pensano di entrare in maggioranza. "Sono le cose che dicevamo noi prima che arrivasse Nordio. Poi che Nordio riesca a farle è un altro paio di maniche. Non è affatto certo", ha concluso. (Rem)