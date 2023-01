Venezia: Brugnaro su spaccate a vetrine, risarciremo 50 per cento danni fino a massimo 2 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in forma urgente, ha indetto una conferenza stampa per parlare del tema delle spaccate alle vetrine che si sono verificate soprattutto in terraferma negli ultimi mesi. "Voglio chiedere scusa, a nome del comune, per questa ondata di furti e spaccate alle vetrine che terrorizzano e creano disagi. E' un fenomeno che riguarda tutta Italia, non solo Venezia e, anche se come Comune non abbiamo precisa responsabilità, ho voluto metterci la faccia e pensiamo sia giusto riconoscere ai cittadini lesi il risarcimento di una parte dei danni subiti, circa il 50 per cento fino ad un massimo di 2.000 euro", ha dichiarato Brugnaro. "I risarcimenti saranno destinati ad operatori economici e sociali, tra cui commercianti e membri di associazioni culturali e sportive, che danno lustro alla città: sono preziosi per la nostra comunità, non si devono sentire abbandonati. Vogliamo dare un segnale forte - ha spiegato - a livello nazionale, che lo Stato, e noi comune ne siamo una parte, ha il dovere di farsi carico delle proprie inefficienze. Questa lo è. Il Comune di Venezia c'è e, se la misura funzionerà, sarà estesa a tutti i comuni della Città metropolitana". "La decisione sarà sottoposta alla Giunta nelle prossime due o tre settimane e sarà emanata una delibera che, valuteremo come, avrà anche valenza retroattiva. Chiediamo scusa ai commercianti che sono importanti per la società e iniziamo ad agire. In caso contrario si rischia che i cittadini si facciano giustizia da soli", ha poi concluso il sindaco di Venezia. (Rev)