Giustizia: Costa (Azione), da Nordio abile colpo a detrattori Cartabia

- Il Consiglio dei ministri "smentisce i detrattori della riforma Cartabia, mette nel cassetto il decreto legge correttivo e si converte ad un 'morbido' e tranquillo disegno di legge. Il ministro Nordio è rimasto in silenzio in tutti questi giorni e, con un colpo da maestro, smentisce tutti coloro che (dall'Anm ai giornali che campano sulle inchieste a frange della maggioranza, passando dal M5s a pm mediatici) da giorni definivano la 'Cartabia' come un favore ai delinquenti". Lo afferma in una nota Enrico Costa, vicesegretario di Azione e presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera. (Com)