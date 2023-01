Ue: Metsola, il 9 dicembre è stato come ricevere un pugno nello stomaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 dicembre è stato come ricevere un pugno nello stomaco. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. "Non sono qui per dire che non succederà mai più. Ma sono qui per dire che la responsabilità è mia. Che dovevo assicurarmene. I campanelli d'allarme avrebbero dovuto suonare prima e si sarebbero dovuti mettere dei sistemi di sicurezza", ha detto a proposito dello scandalo di corruzione che ha colpito l'Europarlamento. "Stiamo parlando di un presunto caso di enorme corruzione criminale, una rete piuttosto estesa. L'impulso sarebbe quello di incolpare chi mi ha preceduto, di dire che non erano nella mia cerchia immediata, ma mi sono rifiutata di farlo anche se sarebbe stata la cosa più semplice", ha aggiunto. (Res)