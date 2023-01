Ucraina: parlamentare russo Slutskij, risoluzione Ue su tribunale per crimini Mosca "non ha senso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione europea su un tribunale speciale per il reato di aggressione russa contro l'Ucraina adottata oggi "non ha senso". Lo ha affermato il capo della commissione Affari internazionali della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo), Leonid Slutskij. "L'unico tribunale possibile per l'Ucraina è il tribunale per i criminali nazisti, e ce ne sarà uno sicuramente", ha detto Slutskij, intervistato dall'agenzia di stampa "Tass". L'Europa ha ancora una volta cercato di "giustificare il blocco illegale di beni russi", ha proseguito il parlamentare, e la risoluzione "non solo non ha alcun effetto giuridico", ma è anche "priva di buon senso". Per Slutskij, il Parlamento europeo ha "invitato l'Ue a impegnarsi in una rapina". (Rum)