Sanità: Ordini medici e infermieri, polizia negli ospedali è una buona notizia

- Siamo ben contenti dell’annuncio che in diversi ospedali di Roma e provincia saranno ripristinati i posti di polizia. La frequenza delle aggressioni a danno del personale sanitario rendeva urgente questa misura, che è anche una risposta alla nostra domanda di sicurezza più volte sollecitata. Lo hanno dichiarato il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi e il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Roma Maurizio Zega. "Al tempo stesso, non dobbiamo dimenticare che l’aumento intollerabile degli episodi di violenza nei nosocomi è anche dovuto all’assenza di strutture territoriali in cui i cittadini, con problemi non in emergenza, possono ricorrere. I presidi di Polizia sono un’indispensabile cura dei sintomi, ma bisogna anche pensare ad estirpare la malattia. Occorre a nostro avviso un vero e proprio cambio di paradigma nella organizzazione della sanità regionale; e questo, in pieno accordo, intendiamo segnalare a chi si candida alla guida della Regione. Ancora una volta, è una sanità preventiva, proattiva e territoriale, quella che evitando affollamenti e stress di ogni genere può liberare dalla pressione attuale gli ospedali, garantendo a sanitari e pazienti condizioni migliori", concludono.(Com)