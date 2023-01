Expo 2030: Tajani, serve progetto collettivo per convincere che sia miglior sede possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per riuscire a fare di Roma la sede dell'Expo 2030 "non basta il ministero degli Esteri" ma serve "convincere il mondo che Roma è la miglior sede possibile" per quest'evento, e per farlo serve che "tutti ci sentiamo parte di questo progetto". Lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, aprendo l’evento “Roma Expo 2030: la candidatura e il ruolo del mondo accademico italiano” insieme al ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Stiamo mettendo in campo una strategia comune, capace di coinvolgere tutti i settori, dal turismo allo sport", per dar vita a quella che è una "straordinaria opportunità economica, politica, turistica", ha detto Tajani, spiegando che per realizzare questo obiettivo il governo sta "cercando di organizzare un mosaico che permetta, attraverso l'organizzazione di tutto il Paese, di far diventare Roma sede" dell'Expo 2030. Tajani ha sottolineato che in questo progetto le università italiane, "fin dal Medioevo sedi d'incontro", possono svolgere "un ruolo di promozione non secondario", e che in questa direzione è stato concordato di offrire "una serie di borse di studio destinate a giovani extraeuropei" e usufruibili sia in università fisiche che telematiche, in modo "da promuovere l'immagine dell'Italia e formare future classi dirigenti", con persone che una volta rientrate nei loro Paesi diventino per il nostro "un punto di riferimento". (Res)