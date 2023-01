Lazio 2023: Foschi (Pd), Rocca critica tutto ma tace su vicenda Unicusano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, "sempre pronto a parlare e a criticare, oggi invece tace sulla notizia che riguarda l'Università Unicusano Campus e che vede coinvolto, tra gli altri, anche Stefano Bandecchi, coordinatore di Alternativa popolare, partito che ha appoggiato solo qualche giorno fa la sua corsa alla presidente del Lazio". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Per carità siamo tutti garantisti e aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma la curiosità di ascoltare un commento da parte di Rocca non possiamo nasconderla. Invece purtroppo tutto tace", aggiunge.(Com)