Libano: esercito vieta a bulldozer israeliano di passare linea di demarcazione tra i due Paesi

- L’esercito del Libano ha vietato a un bulldozer israeliano di la linea di demarcazione tra i due Paesi presidiata dalla Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) vicino a Mutellah, nel sud del Paese. Lo riferisce l’emittente “Elnashra”, secondo la quale l’esercito del Paese dei cedri ha costretto le forze israeliane a interrompere il lavoro del bulldozer e a non superare la Linea Blu. Secondo le fonti, Unifil è intervenuta sul posto per mediare un dialogo tra le parti. Ieri l’esercito del Paese dei cedri ha fermato un bulldozer israeliano che transitava nei pressi di Metulla, cittadina israeliana a ridosso del settore centro-orientale della linea di demarcazione. (segue) (Lib)