Libano: esercito vieta a bulldozer israeliano di passare linea di demarcazione tra i due Paesi (2)

- Libano e Israele non hanno rapporti diplomatici e sono ancora formalmente in guerra dall'invasione israeliana avvenuta nel marzo 1978, quando le Forze armate dello Stato ebraico, con l'Operazione Litani, occuparono l'intera parte meridionale del paese ad eccezione della città di Tiro e la sua area circostante in risposta al massacro dell'11 marzo 1978 da parte dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) della strada costiera all'interno di Israele che provocò la morte di 37 israeliani. (segue) (Lib)