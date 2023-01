Libano: esercito vieta a bulldozer israeliano di passare linea di demarcazione tra i due Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 marzo 1978 il governo libanese presentò una forte protesta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro l'invasione israeliana. Il 19 marzo 1978 il Consiglio adottò la Risoluzione 425, in cui chiedeva a Israele di cessare immediatamente la sua azione militare e di ritirare le sue forze da tutto il territorio libanese. A questo scopo istituì Unifil le cui prime truppe giunsero nella zona il 23 marzo del 1978. Il ritiro delle Forze armate israeliane dal sud del Libano è avvenuto nel giugno del 2000. Il 7 giugno del 2000 venne resa pubblica dall'Onu allo scopo di determinare se Israele si fosse completamente ritirato dal Libano. Non riconoscendo lo Stato ebraico, il Libano non prese parte alla definizione del confine e le Nazioni Unite hanno condotto la propria indagine sulla linea discussa nella Risoluzione 425 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite basata sul dispiegamento delle Forze armate israeliane prima del 14 marzo 1978. (Lib)