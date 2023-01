Lazio 2023: Avs, termovalorizzatore scelta obsoleta e insostenibile, differenziata unica strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'annosa questione legata al termovalorizzatore, come Europa verde, ribadiamo che all'inefficienza di Roma in fatto di governance dei rifiuti, non si può rispondere con la realizzazione di impianti di termovalorizzazione che vanno in una direzione diametralmente opposta rispetto a ogni ragionamento di buon senso e sostenibilità. Una scelta obsoleta che non risolve i problemi della città ma per certi versi li aggrava perché distoglie risorse dal vero obiettivo che è quello della separazione del rifiuto umido dal resto, unica soluzione per pulire le strade di Roma". Lo dichiarano, in una nota, il co-portavoce di Europa verde Lazio, Filiberto Zaratti, e la co-portavoce e capolista di Verdi-Sinistra per le elezioni nel Lazio, Simona Saraceno. "La scelta di partire da impianti ad alto impatto, non lascia risorsa per i piccoli impianti aerobici e anaerobici, necessari a trattare la parte umida del rifiuto. L'unica strada realmente percorribile in quest'ottica è la spinta sulla differenziata partendo dalla frazione organica, sul recupero della materia prima, sull'autosufficienza e prossimità: tutti elementi ribaditi e rafforzati nel Pacchetto Economia Circolare dell'Ue", concludono Saraceno e Zaratti.(Com)