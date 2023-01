Ucraina: Danimarca fornirà 19 obici Caesar a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca donerà 19 obici Caesar all’Ucraina. Lo ha reso noto il ministro della Difesa danese, Jakob Ellemann-Jensen. “E’ una donazione ampia e significativa. Siamo in contatto continuo con l’Ucraina, in particolare a proposito dei sistemi d’artiglieria Caesar, e sono lieto che abbiamo ricevuto un ampio sostegno dal Parlamento danese per contribuire alla lotta ucraina per la libertà”, ha dichiarato il ministro. (Sts)