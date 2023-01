Roma: Diaco (M5s), interrogazione su abbattimento cinghiali a Villa Pamphilj, fare luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abbattimento di 11 cinghiali a Villa Pamphilj "è stato un atto brutale e indegno di una società moderna". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco. "Le testimonianze delle associazioni animaliste - aggiunge il consigliere capitolino - spazzano via qualsiasi giustificazione sull'averli 'addormentati' per svolgere delle analisi, e denunciano invece un vero e proprio eccidio, con un cucciolo terrorizzato che è addirittura scappato nella vicina ambasciata russa. Per far luce su queste scene disumane stiamo preparando un'interrogazione in Assemblea Capitolina, perché vogliamo capire che fine abbiano fatto davvero questi poveri animali. Come sempre, continuiamo a chiedere che vengano adottate misure etiche per il contenimento della fauna selvatica: l'auspicio è che altre voci della politica si uniscano alla nostra richiesta, come quella di Michela Brambilla, molto attiva durante l'amministrazione Raggi ma ora stranamente silenziosa", conclude Diaco. (Com)