Trasporti: Fd'I, Gualtieri faccia passo indietro su interdizione mezzi storici Roma

- L'ordinanza di Gualtieri, "che prevede l'innalzamento delle classi di inquinamento, in via estremamente restrittiva anche rispetto alla disciplina regionale, genera un danno sociale a svantaggio di tutti quei cittadini che, contando sugli incentivi statali, hanno equipaggiato il proprio automezzo con Gpl". È quanto dichiarano i candidati di Fratelli d'Italia al consiglio regionale del Lazio Flavio Cera e Chiara Iannarelli. "Peraltro i veicoli storici vengono associati impropriamente a questa tipologia di mezzi senza considerare che i collezionisti non utilizzano i veicoli storici quotidianamente. Limitare il flusso di tali veicoli alla sola giornata di domenica preclude ai possessori la possibilità di ottemperare ad una corretta manutenzione degli stessi mezzi - continua la nota di Fd'I -. Chiediamo, pertanto, al Sindaco di Roma di rivedere questo assurdo provvedimento che minaccia un'importante comparto della nostra città". (Com)