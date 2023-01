Parlamento: Lampis (Fd'I), voto unanime su commissione bicamerale Ecomafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voto unanime in commissione Ambiente sulla proposta di legge di sintesi "per l'istituzione della commissione d'inchiesta bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari". Lo rende noto Gianni Lampis, relatore del disegno di legge, di Fratelli D'Italia. "Abbiamo lavorato alacremente in queste ore per condurre ad un unico testo le varie proposte inserite nei cinque disegni di legge presentati - continua il parlamentare -. Si tratta quindi di un primo risultato importante che arriva a 24 ore dall'avvio in commissione della relativa discussione con l'obiettivo di giungere già in Aula venerdì 27 gennaio, con la calendarizzazione della discussione generale. Anche in questa legislatura la presenza di questa bicamerale riveste particolare importanza per verificare che si attui concretamente - conclude Lampis - quella strategia di economia circolare che dai rifiuti all'energia, per passare all'agroalimentare, non venga contaminata e resa vana dagli agguati speculativi delle organizzazioni criminali". (Com)