Speciale infrastrutture: Imprese, Venier (Snam), aumenteremo investimenti per rafforzare sicurezza energetica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam entro il 2026 aumenterà “gli investimenti in maniera significativa rispetto al passato, al fine di rafforzare le nostre infrastrutture e contribuire alla maggiore sicurezza energetica del Paese per i prossimi anni e per l’orizzonte più lontano”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, commentando il piano strategico approvato dal Consiglio di amministrazione dell’azienda presieduto da Monica de Virgiliis e che oggi sarà presentato alla comunità finanziaria. “Il 2022 è stato un anno di svolta per il sistema energetico globale”, ha detto Venier, secondo cui “in uno scenario di incertezza e volatilità estrema, Snam è stata in grado di garantire il massimo supporto per far fronte all’emergenza, costruendo i presupposti per le azioni necessarie alla gestione del prossimo futuro”. “Continueremo a lavorare per un futuro carbon neutral, puntando sulle molecole verdi: idrogeno e biometano accompagneranno il nostro cammino verso la neutralità carbonica così come le iniziative per la decarbonizzazione dei consumi finali, e a loro abbiamo destinato un miliardo di euro al 2026. Nello stesso orizzonte temporale, malgrado uno scenario ancora instabile, prevediamo una crescita rilevante dei principali indicatori economici che potrà realizzarsi senza intaccare la nostra solidità finanziaria con l’obiettivo di costruire un sistema energetico più sostenibile, resiliente e duraturo”, ha aggiunto l’Ad di Snam. (Res)