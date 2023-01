Speciale infrastrutture: Sicurezza, "The Times", attacchi informatici russi potrebbero colpire infrastrutture britanniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin sta incaricando il suo esercito di pirati informatici di prendere di mira le infrastrutture britanniche. È l'avvertimento lanciato da alcune fonti della difesa riprese dal quotidiano "The Times". L'Ucraina è stata colpita da ondate di attacchi informatici russi sin dall'annessione della Crimea nel 2014. Gli attacchi hanno preso di mira obiettivi tra cui i servizi bancari e la rete elettrica nazionale. Si teme che le infrastrutture britanniche possano essere prese di mira con tattiche simili. Alcuni funzionari ucraini hanno visitato Londra questa settimana per condividere informazioni sulle tattiche russe e fornire consigli al governo britannico sulla sicurezza informatica. Fra gli esperti in questione figura Viktor Zhora, uno dei principali funzionari ucraini impegnati nell'ambito della sicurezza informatica. “La Russia ha hacker nei suoi ranghi militari altamente professionali che hanno prestato servizio nei servizi di intelligence per molto tempo. Il Regno Unito dovrebbe essere consapevole di queste potenziali minacce in evoluzione dalla Russia", ha detto Zhora citato dal "The Times". (Rel)