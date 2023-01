Speciale infrastrutture: Campidoglio, prima conferenza per il piano di adattamento di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Una conferenza per fare il punto sui cambiamenti climatici, approfondire le sfide aperte per la messa in sicurezza di infrastrutture e spazi della città, raccontare le azioni già in corso e il percorso della Capitale verso il piano di adattamento che fisserà priorità di intervento e risorse. L'appuntamento, aperto dal Sindaco Roberto Gualtieri, si è svolto stamattina in Campidoglio presso l'Aula Giulio Cesare. Nella sessione iniziale, dopo il discorso del primo cittadino, è intervenuto in videocollegamento Mario Nava, direttore generale per il sostegno alle riforme strutturali della Commissione Europea, che ha sottolineato come la Commissione stia seguendo con grande interesse il lavoro svolto sui temi del cambiamento climatico dall'Amministrazione Capitolina, che considera un partner fondamentale. Il contrasto ai cambiamenti climatici è un obiettivo prioritario per Roma, una delle 100 città europee scelte dalla Commissione Europea come laboratorio per accelerare nella direzione della neutralità climatica, con il programma "100 carbon neutral and smart cities by 2030". Questo impegno è al centro delle priorità di intervento di Roma Capitale su molti temi cruciali, come la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, la chiusura del ciclo dei rifiuti, le azioni che riguardano una risorsa fondamentale come l'acqua, quelle sulla forestazione urbana e, in modo trasversale, in molti progetti finanziati dal Pnrr e nelle opere di preparazione al Giubileo. (Com)