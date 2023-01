Croazia-Serbia: presidente Milanovic, incontro tra Plenkovic e Vucic è "buona cosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra il primo ministro croato Andrej Plenkovic e il presidente serbo Aleksandar Vucic al Forum economico mondiale di Davos "non è stato casuale" ed è stata una "buona cosa". Lo ha dichiarato il presidente croato, Zoran Milanovic, ripreso dalla stampa di Zagabria. Il capo dello Stato croato ha aggiunto che Plenkovic ora vede che "non può sfuggire a quella conversazione" e che alla fine "dovrà sedersi con il capo della diplomazia serba, Ivica Dacic", che Milanovic ha apostrofato come "piccolo Slobodan" (Milosevic). "Plenkovic ha sentito che Vucic ha rilasciato un'intervista in cui ha preso le distanze dai russi per la prima volta, dicendo che la Serbia non riconoscerà mai l'annessione della Crimea e del Donbass", ha concluso il presidente croato, "e si è subito seduto al suo tavolo". (Seb)