Campidoglio: Bordoni (Lega), su taglio bonus dipendenti subito tavolo confronto

- La scelta del Campidoglio di tagliare "il salario accessorio dei dipendenti capitolini è una decisione che cade sulle spalle di migliaia di famiglie che già devono fare i conti con inflazione e aumento dei prezzi. Una decisione che oltretutto ignora la necessità di immediate assunzioni, a partire dal Corpo della Polizia Locale, i cui ranghi sono ridotti ai minimi livelli. La Lega chiede trasparenza e chiarimenti, e l'istituzione di un tavolo di confronto per discutere e risolvere la questione". Lo dichiara in un nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, commentando la riduzione dei fondi destinati al salario accessorio dei dipendenti di Roma Capitale. "Questa decisione mette a rischio l'erogazione dei servizi e la sicurezza della città, e apre un fronte di proteste e agitazioni. Ma non solo - prosegue Bordoni -, l'amministrazione non tiene conto dell'inevitabile ricaduta della decisione su tutto il tessuto economico cittadino, e allontana l'obiettivo della piena efficienza amministrativa e della garanzia di decoro e legalità nella Capitale", conclude Bordoni.(Com)