Fao: Tajani, ho proposto Roma come sede del World Food Forum di luglio

21 luglio 2021

- Questa mattina è stata presentata alla Fao la richiesta del governo italiano affinché Roma possa ospitare il prossimo World Food Forum, in programma a luglio. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, spiegando che la richiesta - ancora informale - è stata avanzata con l'obiettivo di mettere in luce le potenzialità di Roma ad ospitare grandi eventi e supportare indirettamente la sua candidatura per l'Expo 2030. Tajani si è espresso oggi alla Farnesina aprendo l’evento “Roma Expo 2030: la candidatura e il ruolo del mondo accademico italiano” insieme al ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. (Res)