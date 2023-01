Infrastrutture: Assoporti sigla accordo "porti senza barriere" per inclusione persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato nei giorni scorsi a Roma un protocollo d'intesa tra Assoporti e Hn Social Care per favorire l'accessibilità delle persone fragili negli ambiti portuali. Il protocollo – riferisce una nota – nasce dalla volontà manifestata dalle Autorità di sistema portuale associate di promuovere iniziative volte a promuovere il pieno e uguale godimento di tutti i diritti da parte di persone con disabilità all'interno delle aree portuali. In questo contesto, Assoporti ha istituito un gruppo di lavoro dedicato denominato "barriere materiali ed immateriali" per monitorare lo stato dell'arte e relazionare su eventuali criticità riscontrate. Nel documento viene messa a disposizione delle Autorità di sistema portuale un portale dedicato dove ogni porto italiano potrà inserire percorsi, aree, parcheggi e ogni altra struttura disponibile per l'accoglimento di persone con disabilità. (segue) (Rin)