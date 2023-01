Infrastrutture: Assoporti sigla accordo "porti senza barriere" per inclusione persone con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito "Porti senza barriere" e dedicato alle persone fragili, come anziani, persone con difficoltà motoria anche temporanea e portatori di handicap. Lo strumento messo a disposizione della portualità nazionale è pensato per favorire la sostenibilità sociale anche per il turismo nei porti. "Crediamo che questo ulteriore passo a favore dell'accessibilità immateriale, che integra iniziative locali già messe in atto, sia importante," ha commentato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, che ha aggiunto: "Sul tema delle disabilità c'è molto da fare e come associazione abbiamo intrapreso la strada per cercare di promuovere un maggiore inclusione di tutti. Un sito internet che possa favorire e semplificare l'accesso e l'uso delle strutture è certamente una cosa molto positiva, e ritengo che sia anche doveroso mettere in campo altre azioni che vadano in questa direzione". (Rin)