India: ministero Esteri critica documentario “Bbc” su Modi e l’Islam, “manca di obiettività”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’India ha criticato un documentario sul primo ministro Narendra Modi trasmesso dalla “Bbc”. “Il pregiudizio, la mancanza di obiettività e la persistente mentalità coloniale sono palesemente visibili”, ha dichiarato il portavoce del ministero, Arindam Bagchi. “Semmai, questo film o documentario è una riflessione sull’ente e sulle persone che stanno di nuovo spacciando questa narrazione. Ci fa interrogare sullo scopo di questa pratica e sull’agenda che c’è dietro. Francamente, non desideriamo dare dignità a tali sforzi”, ha aggiunto il portavoce. Il documentario dell’emittente televisiva pubblica britannica si intitola “India: The Modi Question”. Il primo episodio è stato trasmesso il 17 gennaio e il secondo è in programma per il 24. (segue) (Inn)