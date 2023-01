India: ministero Esteri critica documentario “Bbc” su Modi e l’Islam, “manca di obiettività” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Narendra Modi è il leader della più grande democrazia del mondo, un uomo che è stato eletto due volte come primo ministro dell’India ed è ampiamente considerato il politico più potente della sua generazione. Visto dall’Occidente come un importante baluardo contro la dominazione cinese dell’Asia, è corteggiato come un alleato chiave sia dagli Stati Uniti sia dal Regno Unito. Eppure la premiership di Narendra Modi è stata perseguitata da continue accuse sull’atteggiamento del suo governo nei confronti della popolazione musulmana indiana”, spiega la “Bbc” nella sinossi. Il documentario indaga sull’attendibilità di tali accuse e, più in generale, esamina le politiche del governo Modi nei confronti della più grande minoranza religiosa del Paese. (segue) (Inn)