India: ministero Esteri critica documentario “Bbc” su Modi e l’Islam, “manca di obiettività” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo episodio ripercorre fin dai primi passi la storia politica di Modi: la sua formazione nell’Organizzazione volontaria nazionale (Rss), un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù; la sua ascesa nel Partito del popolo indiano (Bjp) e il governo come capo ministro dello Stato del Gujarat, “dove la sua risposta a una serie di rivolte nel 2002 rimane fonte di controversia”. Nel 2002, infatti, l’incendio doloso di un treno con la morte di 59 pellegrini indù scatenò tre giorni di rivolte, seguiti da mesi di violenze contro i musulmani: secondo i dati ufficiali morirono 1.044 persone, di cui 790 appartenenti alla comunità islamica. Il ruolo dell’amministrazione statale in quei fatti è oggetto di discussione, benché dal punto di vista giudiziario non ci siano state condanne. (segue) (Inn)