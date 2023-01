India: ministero Esteri critica documentario “Bbc” su Modi e l’Islam, “manca di obiettività” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La puntata successiva, invece, è dedicata ad alcune “controverse politiche” del secondo mandato di Modi alla guida del governo centrale, dopo la vittoria alle elezioni del 2019. Si documenta la revoca dello statuto speciale al Jammu e Kashmir, a maggioranza islamica, e il suo declassamento da Stato a Territorio dell’Unione. Inoltre, si parla della riforma della legge sulla cittadinanza, oggetto di contestazioni per il riferimento esplicito a sei confessioni religiose, con l’esclusione dell’Islam: si prevede, infatti, un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Modi e il suo governo, ricorda la “Bbc”, respingono ogni accusa di discriminazione. Questi e altri provvedimenti, tuttavia, sono stati criticati da organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, che sostiene anche di essere stata ingiustamente sottoposta al congelamento dei conti per presunte irregolarità finanziarie. (Inn)