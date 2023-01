Bulgaria: Ivanov (Bd), aperti al confronto con i socialisti ma vogliamo dialogo bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza Bulgaria democratica (Bd) è aperta al confronto con il Partito socialista bulgaro (Bsp) sulla formazione di un nuovo esecutivo, ma preferisce tenere colloqui in formato bilaterale e non partecipare all'incontro collegiale con i partiti fissato per domani. Lo ha dichiarato il presidente della forza politica, Hristo Ivanov, alla vigilia dell’incontro con i gruppi parlamentari. I socialisti hanno ricevuto la scorsa settimana dal presidente, Rumen Radev, il mandato per la formazione di un nuovo esecutivo. Stando a quanto riferito ieri dalla leader del Partito socialista bulgaro, Kornelya Ninova, l’incontro di domani intende sollecitare l’opinione delle controparti soprattutto su cinque questioni, vale a dire sull’effettiva propensione a formare un governo di coalizione, i compiti e la durata dell’esecutivo, nonché questioni relative alla sua composizione e ai processi decisionali. (segue) (Seb)