Bulgaria: Ivanov (Bd), aperti al confronto con i socialisti ma vogliamo dialogo bilaterale (2)

- Bulgaria democratica ha reso chiaro a Ninova che “non stiamo rifiutando il dialogo con la sua forza politica, ma che le possibilità di contare sul nostro sostegno non sono molte, date le grandi differenze che ci accomunano. Se cerca il nostro appoggio, preferiremmo tenere consultazioni in formato bilaterale”, ha detto Ivanov. Il presidente dell’alleanza ritiene inoltre “inevitabili” le elezioni anticipate, dal momento che l’imminente riunione tra i gruppi parlamentari “non ha speranze di instaurare un governo che funzioni”. La decisione di indire una riunione vuole solo “dimostrare che c’è dialogo prima della tornata elettorale”, ha detto Ivanov, che non ha escluso il confronto bilaterale con altri partiti. (segue) (Seb)