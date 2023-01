Bulgaria: Ivanov (Bd), aperti al confronto con i socialisti ma vogliamo dialogo bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad esprimere scetticismo circa l’incontro di domani è stato anche il presidente della forza politica Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), Bojko Borisov, che oggi ha ribadito l’intenzione di non sostenere un governo con i socialisti. "La decisione della nostra Assemblea nazionale è chiara: non possiamo partecipare o sostenere un esecutivo Bsp. Tuttavia, penso che sia giunto il momento per un confronto serio tra i leader dei partiti. Dobbiamo rispetto e responsabilità ai nostri elettori", ha dichiarato Borisov tramite un post su Facebook. A confermare l’assenza dai colloqui è stata inoltre la formazione politica di Continuiamo il cambiamento, che per ben due volte ha fallito nella ricostituzione dell’esecutivo. (Seb)