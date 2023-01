Casa: Unione inquilini, famiglia sfrattata a Ostia, indetta manifestazione per 9 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione inquilini "e altre realtà manifesteranno il il 9 febbraio sotto la sede dell’assessorato al Patrimonio" dopo "l'ennesimo sfratto senza assistenza da parte del Comune di Roma e del Municipio Roma X e senza alcuna attuazione dei diritti umani, necessario e immediatamente predisporre un protocollo sfratti per gestirli". Lo afferma in una nota l'Unione inquilini Ostia e la segreteria Unione inquilini Roma. "A Roma al solo secondo accesso dell’ufficiale giudiziario una famiglia di Ostia ha subìto l’esecuzione di uno sfratto nonostante la presenza di due minori disabili - spiega Unione inquilini nella nota -. Per eseguire lo sfratto per morosità incolpevole si sono presentati in numero spropositato: le forze dell’ordine, l’ufficiale giudiziario, il fabbro e l’avvocato della società proprietaria dell’immobile". (segue) (Com)