Turchia: Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse al 9 per cento

- Il Comitato di politica monetaria della Banca centrale della Repubblica di Turchia (Cbrt) ha deciso di mantenere costante al 9 per cento il tasso interesse associato ai prestiti interbancari effettuati mediante operazioni di pronti contro termine. Lo riferisce una nota della Banca centrale turca. “Nonostante i dati sull'attività economica dell'ultimo periodo siano stati più positivi del previsto, permangono i timori di recessione nelle economie dei Paesi sviluppati con l'effetto dei rischi geopolitici e del rialzo dei tassi”, si legge nella nota. “È stato affermato che, sebbene gli effetti negativi dei vincoli di offerta in alcuni settori, in particolare nei prodotti alimentari di base, siano stati ridotti grazie agli strumenti di soluzione strategica sviluppati dalla Turchia, l'inflazione dei produttori e dei consumatori su scala internazionale ha continuato a essere elevata”, prosegue la nota. Nell'annuncio, in cui si afferma che gli effetti dell'elevata inflazione globale sulle aspettative di inflazione e sui mercati finanziari internazionali sono attentamente monitorati, la Banca centrale sottolinea come la Turchia mantenga in termini di politica monetaria misure differenti rispetto agli altri Istituti di credito dei Paesi sviluppati. (segue) (Res)