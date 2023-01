Turchia: Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse al 9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, la Banca centrale turca ha sottolineato la forte crescita dell’economia della Turchia nei primi tre trimestri del 2022, con gli indicatori per l'ultimo trimestre dell'anno che indicano che “il rallentamento della crescita dovuto all'indebolimento della domanda estera è compensato dall'andamento relativamente forte della domanda interna”. “In linea con il suo principale obiettivo di stabilità dei prezzi, la Banca centrale continuerà ad utilizzare con determinazione tutti gli strumenti a sua disposizione fino a quando non emergeranno forti indicatori che indicano un calo permanente dell'inflazione e non sarà raggiunto l'obiettivo a medio termine del 5 per cento”, si legge nella nota. (segue) (Res)