Turchia: Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse al 9 per cento (3)

- La Banca centrale ha condotto una politica in controtendenza rispetto ai Paesi europei e agli Stati Uniti, portando avanti una politica di bassi tassi di interesse, nonostante un’impennata del tasso di inflazione e una costante svalutazione della lira turca. L'ultimo taglio è avvenuto nel novembre dello scorso anno, portando il tasso settimanale al 9 per cento, dal 15 per cento di un anno fa. Il ciclo di allentamento dei tassi perseguito dalla fine del 2021 ha portato a una crisi valutaria, che a sua volta ha portato l'inflazione a un massimo di 24 anni dell'85,5 per cento in ottobre, per poi calare al 64,3 per cento a dicembre. (Res)