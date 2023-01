Speciale energia: Regno Unito, consigliere nucleare governo, problemi di finanziamento frenano strategia energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito non ha una strategia chiara per garantire la sicurezza energetica e deve impegnare somme "sostanziali" di denaro dei contribuenti per lo sviluppo di nuove centrali nucleari. Lo ha dichiarato Simon Bowen, consigliere ufficiale del governo per il nucleare, incaricato di fornire consulenza sulla creazione di Great British Nuclear, un organismo governativo proposto per guidare lo sviluppo di nuovi progetti atomici. Bowen ha affermato che il governo del Regno Unito deve definire "un piano che ci dica di quali tecnologie abbiamo bisogno, quando e dove". In risposta, Graham Stuart, il segretario di Stato per l'Energia, ha dichiarato che l’esecutivo sta ancora "definendo e concordando i dettagli" alla luce del "contesto fiscale difficile". L'istituzione di Great British Nuclear è stata infatti ritardata a causa delle dispute con il Tesoro riguardo al bilancio per sostenere nuovi progetti. (Rel)