Speciale energia: Rebattoni (IBM), verso una maggiore integrazione tra settore energia e piattaforme digitali

- "Assistiamo a un trend evolutivo che vede una sempre maggiore integrazione tra infrastrutture critiche, come quelle relative al settore dell'energia, e piattaforme digitali. L'interconnessione tra mondo fisico e mondo digitale, basata su AI, IoT, hybrid cloud e cybersecurity, permette maggiori efficienze, produttività e flessibilità a vantaggio di imprese e pubbliche amministrazioni. Un "digitale per il reale", al servizio della ripartenza del Paese e della sua sostenibilità economica, ambientale e sociale". Lo ha dichiarato Stefano Rebattoni, amministratore delegato di IBM Italia, intervenuto alla quarta edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare", nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, in corso presso gli IBM Studios a Milano e dedicato al tema dell'energia. (Rem)