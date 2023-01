Giustizia: Delrio (Pd), lotta alle mafie si fa fino in fondo, le intercettazioni servono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle politiche sulla giustizia illustrate ieri nella relazione annuale al Parlamento dal Guardasigilli Carlo Nordio, Graziano Delrio, senatore del Partito democratico, ha detto: "Anche sulla giustizia, questo governo di destra deve scegliere quale strada prendere. Il Pd continuerà a incalzare affinché l'utilizzo delle intercettazioni da parte della magistratura, fatti salvi ovviamente i diritti dei cittadini, possano essere utilizzate anche per i fenomeni corruttivi". Nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem, il senatore ha spiegato: "Spesso le mafie si incuneano nella corruzione. Qual è dunque il confine tra le intercettazioni utilizzate per combattere le mafie e quello per il contrasto di fenomeni corruttivi. Aggiungo che nella relazione di Nordio la parte sulla cosiddetta giustizia riparativa, sulla possibilità di reinserimento nella società, è un tema a noi molto caro. Vedremo anche qui quale strada si deciderà di imboccare", ha concluso. (Rin)