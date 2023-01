Senato: Rosso (FI), contro nuovo assalto alla casa da parte dell'Unione Europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la mozione che abbiamo presentato al Senato insieme con il capogruppo Licia Ronzulli e altri colleghi, Forza Italia ancora una volta è scesa in campo dall’ennesimo assalto Europeo nei confronti della casa. Lo ha affermato in una nota stampa il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, capogruppo in Commissione Ambiente ed Energia al Senato e responsabile nazionale del Dipartimento Casa per gli Azzurri. "Già l’anno scorso l’Ue aveva tentato il blitz sull’efficienza energetica nell’edilizia. Un tentativo che aveva stoppato in modo puntuale il presidente Tajani, allora eurodeputato. Questo nuovo tentativo fa comprendere la distanza che esiste tra i funzionari europei e le singole realtà presenti nei Paes - ha continuato Rosso -. (segue) (Rpi)