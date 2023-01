Reggio Calabria: Carabinieri Tpc di Cosenza restituiscono 7 beni d’arte proventi di furti tra 1979 e 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il comandante del Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale di Roma, Generale di Brigata Vincenzo Molinese, unitamente al Comandante del Gruppo Carabinieri Tpc di Roma, Tenente Colonnello Andrea Ilari, ed al Comandante del Nucleo Carabinieri Tpc di Cosenza, Tenente Giacomo Geloso, ha restituito ai legittimi proprietari quattro dipinti ad olio su tela e tre statuette bronzee, trafugati nel Lazio, nelle Marche, in Piemonte e in Emilia Romagna tra il 1979 ed il 2017. La restituzione delle opere è avvenuta presso la caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, alla presenza del Prefetto Massimo Mariani, Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, nonché delle massime Autorità civili, militari e religiose provinciali e cittadine. Le preziose opere – riferisce una nota – riconsegnate agli aventi diritto, di grande valore storico e artistico, consistono in: un grande dipinto, olio su tela, del settecento, autore ignoto, raffigurante una “natura morta con fiori e frutti”, oggetto di furto perpetrato nel 2001 nel cuneese; un dipinto, olio su tela, del seicento, autore ignoto, riproducente la “Madonna con Bambino”, asportato nel 2014 nelle Marche; un dipinto, olio su tela, del seicento, autore ignoto, raffigurante “Il filosofo”, trafugato a Bologna nel 2016; un dipinto, olio su tela, del seicento, autore ignoto, ritraente la “Sacra Famiglia con San Giovannino”, asportato a Bologna nel 2017; due repliche in bronzo di “gazzelle”, autore ignoto, simili a quelle presenti nel Parco Archeologico di Ercolano, asportate nel 1979 ad Anzio; un “fauno danzante” in bronzo, autore ignoto, rubato nel 1998 nell’astigiano. (segue) (Com)