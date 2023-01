Reggio Calabria: Carabinieri Tpc di Cosenza restituiscono 7 beni d’arte proventi di furti tra 1979 e 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I beni d’arte restituiti, del valore complessivo stimato di oltre un milione di euro, sono stati rintracciati tra l’ottobre 2015 e luglio 2019, nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata “Antiques”, condotta dal Nucleo Carabinieri Tpc di Cosenza con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria che consentiva l’individuazione di un sodalizio criminale, con base logistica in Campania e in Lombardia, che ricettava le opere in Calabria presso compiacenti antiquari. Le investigazioni – condotte attraverso riscontri sul campo, ricerche accurate sulle Banche Dati di cui dispone il Comando Tutela patrimonio culturale, attività tecniche e acquisizioni da fonti informative – oltre ad assicurare il recupero ed a preservare l’integrità dei beni culturali, permettevano di ricondurre le opere d’arte, inequivocabilmente, a quelle asportate nei domicili dei privati cittadini a cui oggi sono state restituite a distanza di molti anni dal loro trafugamento. L’operazione si è conclusa con l’arresto di 7 soggetti e il deferimento di ulteriori 35, i quali avrebbero costituito un sodalizio in grado di procurare opere d’arte da esportare oltre confine per la successiva vendita tale da accumulare ricchezze di ingente valore. (Com)