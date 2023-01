Taiwan: ex parlamentare e contrammiraglio in congedo arrestati per spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan hanno arrestato per violazione della legge sulla sicurezza nazionale l’ex parlamentare Lo Chih-ming e il contrammiraglio in congedo Hsia Fu-hsiang, già numero due del dipartimento per le politiche di guerra della Marina di Taipei. Lo ha annunciato il tribunale distrettuale di Kaohsiung, nel sud dell’isola, motivando il provvedimento con il rischio di fuga dei due, ai quali precedentemente era stata concessa la libertà su cauzione. Secondo l’agenzia di stampa “Cna”, l’accusa sostiene che Lo abbia reclutato Hsia per organizzare una rete di spionaggio cinese a Taiwan. I due, a questo proposito, avrebbero organizzato viaggi nella Cina continentale per diversi ufficiali in congedo. Lo scandalo ha già portato alla condanna a quattro anni con la condizionale per un ex generale delle forze armate che avrebbe accettato cene e viaggi offerti da un uomo d’affari di Hong Kong che, secondo l’accusa, avrebbe agito per conto di Pechino.(Cip)