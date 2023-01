Veneto: il plauso di Zaia per operazione Gdf di Padova che ha sequestrato 15,6 milioni di articoli bigiotteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 15,6 milioni di articoli di bigiotteria irregolari "sono un numero record. Complimenti alla Guardia di Finanza di Padova, che ha saputo scovarli e sequestrarli". Con queste parole Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, si è congratulato per l'operazione svolta. "Se anche ognuno di quei pezzi irregolari fosse stato venduto a un euro, il danno per i commercianti onesti sarebbe stato di ben 15,6 milioni di euro, una cifra esorbitante. Senza contare che mancava l'indicazione sulla presenza di eventuali sostanze nocive e si trattava quindi di oggetti potenzialmente anche pericolosi per la salute" ha concluso il presidente veneto. (Rev)