Libano: undicesima fumata nera in parlamento per elezione nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’undicesima volta il parlamento del Libano non è riuscito a eleggere il nuovo presidente della Repubblica, a quasi tre mesi dalla scadenza del mandato dell’ex capo dello Stato Michel Aoun, terminato il 31 ottobre 2022. Durante il primo turno delle elezioni presidenziali hanno votato un totale di 111 deputati, di cui 34 hanno espresso la propria preferenza per il parlamentare Michel Moawad, figlio dell'ex presidente René Moawad, presidente del Movimento per l’indipendenza e una delle figure dell’opposizione libanese, mentre le schede bianche sono state 37, così come all’ultima sessione del 15 dicembre. In totale 15 schede sono state annullate in quanto vi erano scritti diversi messaggi come "Giustizia per le vittime del 4 agosto 2020", "Priorità presidenziali", "L'accordo", "Dialogo per il Libano", "Bernie Sanders", "Proteggere le indagini sulle esplosioni al porto". Tra gli altri candidati votati, il professore e accademico Issam Khalifé (sette voti) e l'ex ministro Ziyad Baroud (due voti). Inoltre 14 deputati hanno votato per “Il nuovo Libano”. Al termine della sessione, il presidente del Parlamento, Nabih Berri, non ha indicato la data della prossima riunione parlamentare volta all’elezione del nuovo presidente. (segue) (Lib)