Libano: undicesima fumata nera in parlamento per elezione nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per essere eletto, il presidente deve ottenere 86 voti su 128 al primo turno, mentre alle tornate successive è richiesta la maggioranza assoluta di 65 voti. Finora le sessioni che si susseguono si assomigliano: dopo il primo turno di votazioni, i deputati, principalmente esponenti del movimento sciita filoiraniano Hezbollah e i suoi alleati del movimento Amal e del Movimento patriottico libero (partito fondato dall'ex presidente Michel Aoun e attualmente presieduto dal genero, il deputato Gebran Bassil) lasciano l'emiciclo, non consentendo il raggiungimento del quorum e quindi provocando la chiusura della seduta. Il Libano era rimasto senza presidente per due anni e mezzo fino all’elezione di Aoun da parte del Parlamento composto da 128 seggi nel 2016. Il suo predecessore, Michel Sleiman, era stato eletto nel 2008 dopo che la carica era rimasta vacante per 18 mesi. Le riforme politiche chieste dalla comunità internazionale dipendono dalla formazione di un nuovo governo, dall’elezione di un nuovo presidente e dal consenso dell’élite politica del Paese, ma lo stallo decisionale potrebbe richiedere persino una modifica delle carte fondamentali su cui si basa l’articolato sistema politico confessionale libanese. (Lib)