Pnrr: Ferraris (Gruppo Fs), al lavoro con governo sui vari passaggi

- "Stiamo procedendo bene e lavorando in piena collaborazione con il governo e seguendo i vari passaggi di analisi e avanzamento del Pnrr, le criticità che possono esserci legate a una situazione complessiva non certamente facile, pensiamo alla difficoltà di ottenere alcuni materiali e aumento del prezzo dei materiali". Lo ha detto Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo Fs Italiane, a margine dell'evento dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare" a Milano. "Su questo - ha proseguito - si sta lavorando a quattro mani, mi sembra che stiamo marciando nel modo giusto e affrontando tutte le tematiche per accelerare. Ricordo che a fine anno il ministro delle infrastrutture ha sbloccato opere per svariati miliardi di euro e questo consentirà di aprire cantieri nei prossimi 18 mesi per la parte stradale e ferroviaria", ha concluso. (Rem)