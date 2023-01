Pd: domani tour congressuale in Campania per Elly Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 20 gennaio Elly Schlein sarà in Campania per visitare alcune realtà sociali del territorio e incontrare sostenitrici e sostenitori della sua candidatura alla guida del nuovo Pd. Alle 12.30 visiterà a Nocera Inferiore (via S. Maria a Palo) una storica cartiera di inizio '900, ora sede di una tipografia innovativa, la Pibiesse srl, e di Eteria, una cooperativa sociale di giovani. Le realtà convivono e sono insieme un'esperienza di successo di economia sociale, nel segno della democrazia, della legalità, della riconversione ecologica e della giustizia sociale. Alle 14.30 ad Angri (Sa) incontrerà le associazioni del territorio e i cittadini presso la Sala Ribò Two (Corso Italia, 7), mentre alle 16 sarà a Napoli (via Pigna, 92) dove visiterà "La Casa di Matteo", un'importante realtà sociale della città che accoglie bambini in stato di adozione o affido affetti da patologie a alta complessità assistenziale. Alle 17.30 la tappa conclusiva a Napoli al Museo Civico Gaetano Filangieri (via Duomo, 288) per un incontro pubblico con militanti, sostenitrici e sostenitori della sua candidatura alla segreteria del PD. (Ren)