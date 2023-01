Lazio 2023: D'Amato a Rocca, regione è modello, no ritorno a mondo antico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si vota direttamente il presidente della Regione a turno unico, senza ballottaggio. Per cui i cittadini devono valutare i programmi e la forza dei risultati. Noi abbiamo una coalizione di 7 forze politiche con la forza della credibilità, perché in questi anni abbiamo ridato dignità a questa regione". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al primo confronto pubblico con i candidati. "Il Lazio ha affrontato la lotta al Covid in maniera esemplare e adesso è guardato come un modello e desidero che questo modello venga esportato a tutti settori. Con la destra si ritorna a un mondo antico, che non è la soluzione", ha concluso. (Rer)