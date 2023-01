Energia: Ferraris, (Fs), nel 2024 diventeremo autoproduttori con le rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi come Ferrovie dello Stato, movimentiamo il Paese e siamo grandi consumatori di energia, i primi in Italia, con il 2 per cento del consumo nazionale. Abbiamo quindi una grande responsabilità con il fine di contribuire al risparmio energetico. In tal senso, ci siamo dati l'obiettivo di diventare autoproduttori di energia, il che ci consentirà di diventare uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile. Già quest'anno abbiamo lanciato una gara per 130 megawatt e dal 2024 inizieremo a generare energia. Si tratta di un investimento che oltre a produrre un vantaggio aziendale importante, rappresenterà un beneficio significativo per tutta la collettività”. Lo ha dichiarato Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane, intervenuto alla quarta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, in corso presso gli IBM Studios a Milano e dedicato al tema dell’energia. "Abbiamo individuato circa 30 milioni di metri quadrati di spazio disponibile non utilizzati dalla rete ferroviaria o da Anas - ha spiegato dal palco - parte del quale può essere facilmente usata per installare impianti di rinnovabile, prevalentemente solare/fotovoltaico e una parte di eolico. Questo è possibile perché abbiamo siti vicini alla rete di trasmissione, questo significa che allacciare l’impianto alla rete sarà di facile attuazione". "Questo - ha proseguito - ci consentirà di produrre in autonomia il 40 per cento dei nostri consumi. Noi diventeremo autoproduttori con una quota di duemila megawatt, saremo uno dei principali produttori di energia rinnovabile, ma tutto finalizzato per i nostri consumi". Il costo dell'operazione, ha concluso, "è di 1,6 miliardi di euro". (Rem)