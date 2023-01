Imprese: Aspi aderisce al Global Compact dell'Onu per promuovere un'economia sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere un’economia globale sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione. È questo lo spirito con cui Autostrade per l’Italia ha deciso di aderire al Global Compact dell'Onu, la più grande iniziativa strategica a livello mondiale per lo sviluppo sostenibile promossa dalle Nazioni Unite. Il Global Compact è un patto non vincolante nato per incoraggiare le aziende e imprese di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili e osservanti la responsabilità sociale d'impresa, e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese. Con l’ingresso nell’iniziativa, Autostrade per l’Italia conferma quindi l’impegno su tali temi proseguendo nel percorso di integrazione della sostenibilità nel proprio modello di business, identificandola come elemento distintivo della propria Mission, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell’agenda 2030. “Al fine di rafforzare il nostro impegno per la sostenibilità - afferma Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia - è con orgoglio che aderiamo al Global Compact delle Nazioni Unite. Aspi ha da tempo adottato un modello di business che mira a contribuire attivamente allo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile e un’economia che garantisca a tutti un futuro migliore”. Il Global Compact delle Nazioni Unite è l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo. Avviata nel 2000, ad oggi vi hanno aderito oltre 15.000 aziende provenienti da 160 Paesi, dando vita a una nuova realtà di collaborazione mondiale. ll Global Compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l'Un Global Compact Network Italia (Ungcn Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel giugno 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. L’Ungcn Italia promuove i dieci principi del Global Compact dell'Onu al livello nazionale ed è, altresì, impegnato nell’avanzamento degli obiettivi globali di Sviluppo Sostenibile (Sdg’s) per lo sradicamento della povertà estrema, la diffusione della pace e la promozione della prosperità e dello sviluppo umano entro il 2030.(Com)